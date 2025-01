To że kwota zwolniona z podatku i drugi próg nie wzrasta wraz z poziomem inflacji to jest nieśmieszny żart.

Biednieje się wtedy dwa razy, raz że inflacja, a dwa że jak już się dostało tę podwyżkę to wpadasz na drugi próg xD

Jeszcze żeby ten drugi próg dotykał jakichś majętnych ludzi, a on dotyka głównie specjalistów, których stać na wzięcie kredytu na mieszkanie.