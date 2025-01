p0wce też by tak pisali na 100%, jakby rządził pis. Zawsze z automatu byli przeciwni wszystkiemu co zwiazane z Pisem, a jak przyszło co do czego to łgaże i oszuści zwiększyli rozdawnictwo, pogłębili drożyzne (a przecież pis=drożyzna) poblokowali pisowske projekty niezgodne z interesem Niemiec, i nawet niedzieli handlowej nie przywrócili. Paliwa tez nie ma za 5zł, nie wiem dlaczego