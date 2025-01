W zasadzie mógłbym napisać coś o sprowadzaniu trzeciego świata itp., ale większych syfiarzy niż biali Brytyjczycy to nigdy na oczy nie widziałem (chociaż uczciwie przyznaję, że nie byłem jeszcze w Indiach i Pakistanie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ).

Przecież to g---o samo się nie spuściło do rzeki.