Wielka szkoda, że PIS nie było stać by jakiegoś kandydata wystawić co rzeczywiście zmusi Trzaskowskiego do wysiłku podczas kampanii. Może kaczor przekonany, że i tak nie wygrają nie chciał wystawiać kogoś kto potencjalnie odebrałby mu władzę wewnątrz partii po zwiększeniu swojej popularności podczas kampanii.

Ale będzie ubaw jak kandydat PISu nie przejdzie do drugiej tury i Trzaskowski będzie musiał debatować z kandydatem konfederacji.