Cóż Trump sprawia wrażenie, że chce grać bardzo ostro ale może się przeliczyć. To nie 1945 r. Jest więcej pretendentów do roli hegemona a przyciśnięta do muru Europa może się odwrócić w stronę Chin. Gdyby tak się stało to hura i USA może zostać sama w swojej piaskownicy. Zobaczymy co z tego będzie. Europa sama sobie winna bo dobrowolnie postanowiła się uzależnić od USA w kwestii bezpieczeństwa a nie musiała. Niestety jak Pokaż całość