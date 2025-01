Artykuł w 100% odzwierciedla to co się dzieje w rzeczywistości. Zawodowo zajmuję się projektowaniem i jak jeszcze dwa lata temu było tyle roboty że już na prawdę człowiek nie wiedział jaką kwotę "krzyknąć" żeby temat nie siadł i było trochę czasu dla rodziny to jak na złość wszystko wchodziło. Teraz natomiast z rynku wymiotło do cna średnie domy 120-180 m2, jedyne w czym jest ruch na jednorodzinnych to malutkie domki budowane za Pokaż całość