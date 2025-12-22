Wiem, każdy z Was doskonale wie, że Majtczak ma klepnięty areszt do maja 2026.

Ale piszę to, żeby Wam zrobić taką małą, świąteczną "przyjemność" i przypomnieć jeden istotny szczegół techniczny:

To jest areszt tymczasowy, a nie wczasy. Tu nie ma "dobrego sprawowania", nie ma "wyjścia na przepustkę do mamusi". Więc kiedy Wy będziecie wcinać pierogi, miejcie z tyłu głowy tę kojącą myśl, że on właśnie teraz, w te święta, gnije w celi bez opcji wyjścia. Zero rodziny, zero atmosfery, pełna izolacja. I tak ma być.

Ale w tym wszystkim najważniejsze jest co innego. Zostawmy tego typa w jego czterech ścianach i wspomnijmy tych, których przez niego przy stole nie ma:

Martyna (37 l.) Patryk (39 l.) Oliwier (5 l.)

Pomyślcie ciepło o dziadkach Oliwiera. To dla nich już trzecie święta w koszmarnej ciszy, bez dzieci i wnuczka. To ludzie, którzy mają niesamowitą klasę, chronią swój ból, nie robią szoł w mediach, nie udzielają łzawych wywiadów dla atencji. Cierpią w milczeniu, z dala od kamer, ale twardo walczą o sprawiedliwość w sądzie.

Szacunek dla Rodziny za siłę, a Majtczak niech siedzi.

Wesołych!