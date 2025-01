Chodzi o kwestię łatwości zawarcia i rozwiązania takiego związku, a nie samej instytucji związku partnerskiego. Żeby zawrzeć związek małżeński trzeba iść do usc, odczekać miesiąc i odbębnić całą procedurę przed kierownikiem usc. Potem żeby rozwiązać taki związek trzeba iść do sądu, uiścić opłatę i się trochę naprodukować. PSL uparł się, żeby związek partnerski był zawierany w sposób nienawiązujący do małżeństwa, więc wymyślono taką protezę, która faktycznie może sprzyjać nadużyciom.