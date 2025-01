W ustawie chodzi o to by niemcy miały tanie źródło surowca na pelet w którym są potentatem, a ludzie przestawiali się na droższy pelet zamiast drewna pozyskiwanego lokalnie. Tak naprawdę pelet w stosunku do drewna kominkowego jest zaprzeczeniem ekologi ponieważ jest transportowany na duże odległości a dodatkowa energia do jego tłoczenia jest wręcz absurdalnie duża; ogólnie to śmiech jakie fikołki logiczne robi unia aby wspomagać gospodarkę niemiecką