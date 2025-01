Taniały by wszędzie i to dużo bardziej niż o procent, jakby te ścierki z rządu non stop nie podgrzewały rynku ciągłym gadaniem o pracach nad dopłatami. Starzy dorobieni robią wszystko, żeby ich majątki nie potaniały, bo większość tych miernot intelektualnych nie stać na nic bardziej kreatywnego niż zapakowanie się z inwestycjami w mieszkania. Pamiętajcie więc na kogo głosujecie, bo to oni rujnują wam życia, w szczególności młodym.