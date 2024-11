Myślę, że te Ostatnie Pokolenie mogłoby zablokować nie Wisłostradę, a "kwadrat" wokół Sejmu (wszystkie wjazdy, włącznie z wejściami do parku, prowadzące do terenu Sejmu). Może jak politycy nie dotrą do pracy, to coś by to mogło ruszyć?

Ten "Kwadrat" to teren łączący ulice Książęca prowadzącą na Wiejską, Rozbrat (i wejścia do parku), Górnośląska, Al. Ujazdowskie, Jana Matejki i Piotra Maszyńskiego