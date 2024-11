"Kierowca miał mówić policjantom, że się zagapił - dowiedział się reporter RMF FM"

yhmmm... "zagapił" przecinając cały jeden pas i kasując samochody na parkingu/poboczu.

Może gdyby patrzył na drogę a nie w telefon to dał by radę utrzymać się na swoim pasie +-1 pas ruchu i nie skasować tego co poza drogą.

A obiektywnie to dobrze że tak się stało i poleciało prawko, bo to potencjalny zabójca drogowy i następnym razem zamiast Pokaż całość