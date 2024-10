Pochodzę z patologicznej rodziny, gnieździliśmy się w szóstkę na dwóch pokojach. Jedyne co dostałem na start w dorosłe życie, to komornik za długi mieszkaniowe. Zarabiam niewiele, nie stać mnie na własne mieszkanie. Co mi zawiniło dziecko, żeby je sprowadzać na świat i skazywać na takie życie jakie mam ja? Bo państwo bez ciągłego dopływu kolejnych niewolników do okradania upadnie? Cóż, jest to poświęcenie, na które jestem gotów.