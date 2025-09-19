Odniosę się do podlinkowanej strony: Związki kynologiczne mają wywalone jaja. Kiedyś kupiłem psa który się okazał poważnie chory (Rezonanse, operację kręgosłupa. Rehabilitację itd). Pisałem o tym do hodowcy który mnie zablokował i ignorował, a związek kynologiczny umywał ręce i zbywał. Okazało się, że hodowca miał zakaz prowadzenia hodowli więc została zarejestrowana na małżonkę. Związek kynologiczny wiedział to i też miał wywalone, łaskawie zrobili “kontrolę” po miesięcznym przepychaniu się z nimi. I co? Pokaż całość