Takimi bzdetami jak koszty przezycia to martwi sie biedota, dla prawdziwych biznesmenow pieniadze rzedu 2.5 mln € (ciut ponad 10 mln PLN co pomijajac inflacje wystarcza na wydawanie ponad 20k zl miesiecznie przez 40 lat) to nie sa jakies niebotyczne kwoty wiec jesli rodzina bogata i zacięta to moze go spokojnie utrzymywac przez dekady