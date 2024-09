To była dojna instytucja a udostępniała na Linkedin "radosne" wieści o "super" technologii CBDC. Polityczna instytucja nic innego nic się nie stało - można się rozejśc.



Ludzie w takich instytucjach to tzw "eksperci na zawołoanie" którzy np mają w zamyśle promować / firmować np cbdc.



Jaki niby IDEAS miało dorobek? Co zrobili oprócz wiecznego PR i fotek? ano nic.. zbierali się klepali po plecach i tyle.