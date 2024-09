Zakaz używania gotówki, obozy koncentracyjne, przymusowe szczepienia i zamrażanie obywatelom kont bankowych za to, że nie chcą się dać w takim obozie koncentracyjnym zamknąć też popieracie? Przecież ten upadły kur*dołek to przodownicy we wprowadzaniu neofaszystowskiej agendy.



No ale rząd obiecał że da kiełbasę. Motłoch to gorzej niż bydło, bo nawet bydlę nie dałoby się gospodarzowi tak szmacić i nie przehandlowałoby godności za takie ochłapy.