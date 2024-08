Po co wprowadzić kwotę wyższą od podatku, zrezygnować ze wszystkich tych programów mieszkaniowych by mieć kasę na obniżenie składki zdrowotnej czy innych podatków by Polacy mieli więcej pieniędzy w portfelach i mogli realnie na takie mieszkania odkładać jak można napchać miliardów w kieszenie kolesiostwa ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )