Jakby teraz nie mieli żniw :D min. 200zł za 15min rozmowy i w przypadku depresji/lęków leki przepisywane losowo aż któryś zadziała, "bo to kwestia indywidualna". Automat mógłby to robić i skuteczność by była podobna, jak nie lepsza. 10 lat studiowania i na koniec jeden szablon na 90% pacjentów, bo nic innego i tak się nie wymyśli :D