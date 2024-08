TO jest piękne zaoranie feministek które walczą o to żeby stanowiska kierownicze w korporacjach były obsadzone w 50% przez kobiety.

Wystarczy że faceci zmienią płeć i po problemie. To samo się tyczy sportu. Żeński sport totalnie wyginie xD

Wieczory saunowe dla kobiet też będą oblegane przez facetów. Nie chcecie iść na wojnę? Zmieniacie płeć.

Chcecie wcześniej emeryturę tak samo. W sumie to by było ciekawe.