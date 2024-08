Pustkę we łbach to mają ci co grzecznie chodzą do pracy i utrzymują ten feministyczny system przy życiu.

xddUtrzymują również swoje Rodziny i siebie, a nie bija dzieci na boisku.I tak najlepsi w tym środowisku są ci wielcy bossowie, a gdy przychodzi co do czego to śpiewają ze łzami w oczach co z kim, z czym byle skrócić wyrok.Ehh