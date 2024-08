Np w Indonezji ludzie ponoć bardzo mało zarabiają, więc pewnie by się ucieszyli z takiego inwestora. Pomijając fakt, że musieliby się zgodzić na jakiś nadzór zapewniający warunki zgodne ze standardami europejskimi, to brzmi to jak całkiem niezły pomysł. Dlaczego społeczeństwo miałoby ponosić koszty utrzymania więźniów wyższe niż przeciętnego obywatela, skoro można zrobić więzienie w tańszym kraju? Największy minus, to możliwość apelacji i pomocy prawnej, bo więźniowie mieliby za wysokie koszty.