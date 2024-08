Jak byłem mały, to mnie uczono - NIGDY NIE WYBIEGAJ ZZA ZAPARKOWANEGO POJAZDU / AUTOBUSU! Do dzisiaj podchodzę do krawędzi stojącego autobusu, ciężarówki czy tam innej, zasłaniającej mnie przeszkody - i najpierw tylko wyglądam zza, czy nic nie jedzie, albo ewentualnie - czy kierowcy mnie już zauważyli i stają. Żyję do dzisiaj.



Jak was nikt tego nie nauczył, to sobie chociaż zapamiętajcie ten post - to wam może życie uratować, albo oszczędzić Pokaż całość