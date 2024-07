Osobiście nie uważam, że wcześniejsza znajomość pytań jest czymś złym. Wręcz przeciwnie. Pod warunkiem, że ten, kto decyduje o pytaniach wie, jaki zakres wiedzy uczeń powinien osiągnąć. Przecież ilość pytań może być dowolna i jeśli będzie ich odpowiednio dużo, a ktoś opanuje odpowiedzi na wszystkie, to co w tym złego? Będzie to oznaczać, ze nauczył się wszystkiego, czego od niego wymagano. Czego chcieć więcej?