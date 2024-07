1. Redakcjo Gazety, na litość... co to jest "ministerka"? Nawet słownik mi to podkreśla jako błąd. Dla Waszej wiadomości:Pani Katarzyna to Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.2. Może jednak czas na poważną rozmowę o ZUSie a nie jakieś "szurskie" uniki co by nie podjąć gnijącego od lat tematu?