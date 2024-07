Ile jeszcze tragedii musi się wydarzyć aż ktoś w końcu dobierze się do dupy psiarzom? Za brak smyczy lub kagańca powinno być 5000zł kary, za recydywę 10000zł i burek do uśpienia na koszt właściciela. Psy tez powinny mieć obowiązkowe OC, żeby potencjalne ofiary nie musiały się późnej latami sądzić z właścicielem burka, zmniejszyłoby to też ilość pitbull, amstaffów itd. bo ubezpieczyciele bardzo szybko doszliby do wniosków, że te rasy powodują najwięcej szkód Pokaż całość