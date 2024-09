Specjalnie sie zarejestrowalem aby moze ci pomoc. Mam nadzieje ze ci to co napisze pomoze bo wiem jakim dramatem jest CSR. Przechodzilem CSR w wieku 25 lat. Dzisiaj mam ponad 40 i widze moze nie doskonale ale od po ad 10 lat nie mam juz nawrotow tej choroby. CSR jest straszny poniewaz uniemozliwia normalne zycie, prace a swiadomosc naglego niszczenia wzroku moze fatalnie odbic sie na psychice.

W CSR rokowania sa zawsze zle. Nieznana jest przyczyna jej powstawania ani nie ma wypracowanych metod leczenia ktore mozna by uznac za skuteczne.



Zrodla tej choroby moim zdaniem nie leza w oku a w innych czesciach organizmu. Osobiscie uwazam ze glowna przyczyna glowna jest:

1) dlugotrwaly permanentny stres powodujacy stale podwyzszony chyba kortyzol ktory finalnie prowadzi do zacisniecia bardzo cienkich naczyn krwionosnych zlokalizowanych w oku co powoduje brak przeplywu plynu i wybrzuszenie siatkowki.

2) spotkalem sie z teoria ze CSR moze trigerowac zakazenie salmonella lub helicobacter pylori dlatego zrob sobie testy na to Pokaż całość