Dziecko ma być grzeczne, spokojne i całkowicie uległe wobec rodziców i nauczycieli. W konfliktach z rówieśnikami lepiej niech odpuszcza, bo po co robić aferę z jakiś pierdół, przecież dzieci nie mają prawdziwych problemów. To sporo ułatwia proces wykonania. Za to jak zacznie wchodzić w dorosłość to ma być przebojowe, asertywne. Stawiać na swoim i nie dać sobą pomiatać, bo tacy ludzie odnoszą sukcesy.