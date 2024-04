Prawdziwa przyczyna wprowadzenia kredytu 0% jest taka żeby uchronić rynek przed krachem. Bańka mieszkaniowa istnieje i to jest fakt.

Ceny mieszkań zostały napompowane już pod korek. I jedyna szansa żeby to nie jebło to sztuczne podwyższanie cen przez tego typu kredyty 0%.

Ale to wylewanie wody z tonącego statku wiaderkami. W końcu dojdzie do sytuacji, że ceny zaczną lecieć na łeb na szyje a ludzie w panice będą sprzedawać mieszkania żeby spłacić Pokaż całość