Cały "amerykański sen" to życie na kredycie. Problemem nie są kredyty tylko stopy procentowe przez które przeciętny Smith ma problem ze spięciem budżetu domowego. USA to kraj w którym bierzesz kredyt na dom a jak podwinie ci się nóżka to oddajesz klucze do banku i mówisz nara bo masz czyste konto więc możesz szukać szczęścia od nowa. U nas jak podwinie ci się nóżka to tracisz dach nad głową a jak jego Pokaż całość