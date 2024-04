Zabił rodzinę z dzieckiem. Może i nieumyślnie ale jeśli ktoś przekracza dwukrotnie prędkość na autostradzie to raczej wie jak to się może skończyć i ma to w dupie. Teraz grozi mu 8 lat, w końcu przyjedzie, dostanie może 6, "odsiedzi" 4 w półotwartym i jeszcze odejmą za emiraty...

#!$%@? z taką sprawiedliwością.