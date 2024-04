Co kuhwa? Baba normalnie jedzie, tir w nią wjeżdża, jest nagranie a policja twierdzi że to jej wina? Gdzie my żyjemy? Nawet bez nagrania, po śladach ewidentnie można stwierdzić czyja jest wina. Wyobraźcie sobie że to wasza panna jedzie... Jeszcze raz, GDZIE MY ZYJEMY TO POLSKA 2024 CZY LIBIA?