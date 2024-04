Jakby był zacipowany idoroslibyscie do społeczeństwa technokratycznego to możnaby mu wyłączyć konto w banku, telefon i portfel dopóki sam się nie zgłosi na komendę wyjaśnić lub przyznać po dobroci. Mało kto będzie chciał żyć poza systemem jeśli będzie naprawdę ułatwiający życie, wygodny, mocno ingerujący w codzienność i życie, ale jak się boicie to porównujcie odciski I prowadźcie śledztwo metodami rodem z 1950