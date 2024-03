Typowa reakcja nauczycielki i dyrektorki. W mojej podstawówce aż takich jazd nie było ale zachowanie nauczycieli najwidoczniej wszędzie ma ten sam schemat. Oni nie mają szacunku do gnębionej osoby no chyba, że taka się postawi gnębicielowi to nagle są w stanie rozdmuchać sprawę do niebotycznych rozmiarów. Nie licząc małej liczby nauczycieli, którzy uczą faktycznie z powołania, reszta jest przegrywami, nieudacznikami, którzy nie nadawali się do niczego innego więc skończyli w jakiejś podstawówce Pokaż całość