Skorzystają na niej przede wszystkim ci, którzy nauczą się oszczędzać.

- Będzie to na pewno rozwiązanie dla osób lubiących ryzyko, bo w przypadku taryf dynamicznych niepewność związaną ze zmianą ceny, klienci będą musieli wziąć na siebie - wskazuje Czekała.

Nic nie skorzystają, co za głupie sformułowanie. Co to za korzyść gdy trzeba sobie czegoś odmawiać?Super, Polacy mają za mało stresu, kombinowania i niepewności na co dzień. Dołóżmy im więcej.