"Wsparcie rodzin" to jest tak głupie stwierdzenie, że brak słów. Kompletnie nic to państwu nie daje. Kto oprócz patoli rozmnaża się w dzisiejszych czasach nie mając do tego warunków? Jeśli już to wsparcie powinno być kierowane do aspirujących do posiadania rodziny, którzy z jakichś powodów odkładają te decyzje. Nie oszukujmy się, ci którzy mają już 2 albo 3 bombelki nie zrobią sobie kolejnych po zakupie mieszkania deweloperskiego większego o 6mkw.