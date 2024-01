Rosja ma problemy ale to nie są problemy, które położą Rosję na łopatki. Rosja sprzedaje swoje węglowodory przez inne kraje przez co ma dopływ kapitału. W samej Rosji z tego powodu nie ma niezadowolenia. Saszka ma pracę w fabryce broni i zarabia dobry hajs. A co obchodzą problemy klasy średniej on nie potrzebuje do życia serów z Europy Zachodniej.