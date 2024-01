Ale to jest genialne, młodzi dostają dofinansowanie do kredytu przez 10 lat, przez co deweloperzy JUŻ TERAZ podnieśli ceny o wartość dopłaty. My Polacy będziemy przez 10 lat dopłacać do kredytu żeby zrekompensować dodatkową marżę dewelopera, którą on dostał już teraz i może ją inwestować. PiS ma łeb, wiedzieli że może przegrają wybory to zrobili kolegom ostatnią przysługę.