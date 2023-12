Co mnie interesuje co Niemiec myśli o cpk, elektrowni atomowej, portach itp. Nic mnie to nie interesuje, ale interesuje mnie kiedy to powstanie i za ile pieniędzy. W Europie się z nas śmieją z właśnie takiej gadaniny i wiecznego patrzenia się na Niemców czy takich firm jak Greenpeace, które to można wynająć do blokowania danych inwestycji, a które to często właśnie Niemcy czy ruskie wynajmują. Budować trzeba, a nie w nieskończoność gadać Pokaż całość