Będę powtarzał do znudzenia: awans zawdzięczamy zjazdowi Turcji i spadkowi kursu dolara, czyli w sumie mocnemu złotemu. To nie jest tak, że nagle nasza gospodarka wystrzeliła w górę jak petarda. Zresztą gdyby nie zjazd Turcji, to i mocny złoty nie podniósłby nas o piętro wyżej.