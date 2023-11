A ja wykopię, bo znam trochę ludzi, którzy dostali chatę od zamożnych rodziców i są pierwsi do wymądrzania się "hoho, w tym wieku mieszkać z rodzicami? hoho, kto to widział". Albo niby "są na swoim", "wyfrunęli z gniazda", ale jednak tatuś dokłada się do spłaty kredytu, bo by inaczej po prostu zbankrutowali. Ale do mieszania z błotem "gniazdowników" to są pierwsi.



Nie każdy startuje z tego samego miejsca, nie wszyscy mają równe Pokaż całość