Dostałem własnie telefon że moj tato sie odnalazł

Policja znalazła go dosłownie 5 min temu w rudzie ślaskiej, siedział na ławce. Jest zdezorientowany nie wie co sie dzieje i gdzie jest. Ale jest. Zabieraja go na badania.

W przyszlosci zadban o to zeby monitorowac jego lokalizacje.I widzę bede musial sie nim zająć chociaz nie bylo zadnych przesłanek.

Chcial bym wszystkim podziekowac za pomoc i udostepnianie, ciesze sie ze odnalazl sie tak szybko,