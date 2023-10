Młodzi lgną do największych miast, bo jednak tam są pieniądze, wśród moich znajomych ponad 90% tych którzy mieszkają w największych miastach mówi, że wróciliby do siebie wychowywać dzieci w rodzinnym mieście, gdyby możliwości zarobkowe mieli podobne, ale to jest przepaść, bo jak w Warszawie dostaje 10k na rękę tak u siebie w mieście nie ma żadnej roboty z ich kwalifikacjami, a pracodawcy wymagają pracy hybrydowej 3/2 i elo.