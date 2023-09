Postąpili zgodnie ze swoją klauzulą sumienia.

Wybrali bozię i zero - zmarła kobieta.

Mam nadzieję, że odpowiedzialnych dojedzie prokuratura.

Generalnie, to nie wiem o co góralom chodzi, przecież bóg tak chciał.

Liczę, że ich prywatne gabinety będą przepełnione rozmodlonymi matkami w ciąży - nam nic do tego.