Powtórzę raz jeszcze: wyrzucić Lewego przynajmniej, bo on obciąża psychicznie. A najlepiej powołać samych młodych chłopaków do 20 lat i budować od zera. Przecież i tak nie mamy nic do stracenia ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )