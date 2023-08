Skumulowana inflacja

polskim wałem

Deficyt budżetowy poza skalą,

Przeżarcie szczytu gospodarczego na socjal

Zwrot stworzony na potrzeby propagandy.Wał to największa obniżka podatków w historii? Ciekawe.Przeczytaj jakąś książkę do makroekonomii. Zdziwisz się czym jest deficyt.Dobrze, że racjonalni Niemcy, którzy tną wydatki nie przeżerają pieniędzy na socjal, a no tak...