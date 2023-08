Mądry, pouczający artykuł. Mogliby co prawda wspomnieć pod jakim względem Orlen wyprzedza Airbus Bayer i IBM, ale nie czepiajmy się drobiazgów. Na szczęście liczmy mówią same za siebie: "Grupa Orlen osiągnęła 9,2 mld zł zysku w pierwszym kwartale tego roku. Koncern, którego przychody w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku wyniosły ponad 110 mld zł... Od stycznia do marca firma wpłaciła do kasy państwa 16,5 mld zł podatku. "