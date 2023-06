Kierowcy samochodów spalinowych płacą na utrzymanie dróg podatek w cenie palowa (opłata paliwowa).

Ciekawe czy kierowcy elektryków coś takiego płacą?



Bo jeśli nie to zaczną. Wcześniej czy później będą musieli doliczać opłaty na remonty dróg do prądu (może tylko do stacji szybkiego ładowania na początku).