Ludzie zamiast patrzeć na ręce politykom i ich rozliczać dają się wodzić władzy za nos, napuszczać na siebie. W czasie pademii przyklaskiwali władzy co do tego by odbierać wszelkie prawa niezaszczepionym i tym co nie chcą nosić szmat na twarzy. Nie dość że dali się nastraszyć władzy, oddali swoje wolnościowe prawa, to jeszcze pokazali jak nie wiele trzeba by rozbudzić w nich chęć gnębienia swoich sąsiadów, kolegów, koleżanek, członków rodzin. Wówczas mało Pokaż całość