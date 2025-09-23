Skandal podczas polowania. Myśliwi zastrzelili cztery łabędzie objęte ochroną
Dwóch myśliwych z województwa wielkopolskiego zostało zatrzymanych przez policję po nielegalnym odstrzale czterech łabędzi podczas polowania w gminie Pokój (Opolskie). Ptaki te są objęte ścisłą ochroną gatunkową.Kolekcjoner_dusz
Inna rzecz, że to najpewniej wymówki, bo inni myśliwi mieli ich ostrzegać, że strzelają do łabędzi a nie gęsi.
"Mężczyźni przyznali się do winy, ale odmówili składania wyjaśnień"
ja proponuję jednak 3 lata w pierdlu bez żadnych zawiasów czy zamianie na grzywnę.
po to by w lecie nie baly sie przychodzic w okolice zerowiska gdzie wybudowali ambone i siedza w niej n-------i
@cebulowy_krezus: Serio chcesz, by kolo bloków biegali z bronią długą ludzie, którzy kaczki lub dziecka nie potrafią odróżnić od dzika?
Toż to Hogina- Łabędzina
Jak mają znajomości, to mogą.